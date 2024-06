Een vrouw in Hulsberg is zaterdagochtend dood gevonden na een brand in haar woning. Dat maakte de politie bekend.

De brand in het huis aan de Sint Clemensstraat in het Limburgse dorp brak door nog onbekende oorzaak rond 08.30 uur uit. De inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs. De politie zoekt uit wat er precies gebeurd is.