Hinder op HSL-spoor tussen Amsterdam en Rotterdam

Een seinstoring leidt zaterdag gedurende een groot deel van de dag tot hinder op het traject van de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Rotterdam. Door de storing reden er na 07.30 uur urenlang geen treinen op het traject. In het begin van de middag werd duidelijk dat het treinverkeer rond 16.00 uur weer volledig kan worden opgestart, tot die tijd rijden er minder treinen.

De storing is inmiddels wel verholpen. Een woordvoerder van ProRail zegt dat er een onderdeel van het seinsysteem is vervangen. De oorzaak van het probleem is niet bekend.

Via het HSL-traject kunnen treinreizigers in iets meer dan veertig minuten van Amsterdam naar Rotterdam reizen. Via het reguliere traject tussen beide steden doet de trein daar zo’n half uur langer over.