Mannen mishandeld in Breda, vier verdachten aangehouden

Op de Torenstraat in Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen mishandeld. Zij zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft vier verdachten aangehouden voor de mishandeling.

Het incident gebeurde iets na 04.00 uur ’s nachts. Twee agenten hoorden luide stemmen en een harde knal. Toen ze snel naar de Torenstraat fietsten, zagen ze daar mensen wegrennen en twee mannen op de grond liggen. De slachtoffers, een 21-jarige man uit Tilburg en een 29-jarige man uit Berkel-Enschot, waren verminderd aanspreekbaar. Een van hen had een bebloed gezicht en was even buiten bewustzijn. Volgens een getuige was hij door iemand tegen het hoofd getrapt.

De vier verdachten werden op de Markendaalseweg aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit het Brabantse dorp Oud Gastel, een 24-jarige man uit Enschede, een 26-jarige Tilburger en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet onderzoek naar het incident.