PVV wil in nieuwe Europese fractie met Le Pen en Meloni

De PVV wil zich in het Europees Parlement aansluiten bij de nieuw te vormen Europese fractie van radicaal rechtse partijen. Marine Le Pen, de voorvrouw van het Franse Rassemblement National (voorheen Front National) wil zo’n nieuwe fractie oprichten. “Als wij zetels halen, sluiten wij daar graag bij aan”, aldus PVV-lijsttrekker Sebastiaan Stöteler in Op1.

De nieuwe fractie moet bestaan uit partijen die momenteel bij de Europese Conservatieven en Hervormers (waar onder meer JA21 en SGP bij zitten) en Identiteit en Democratie (waar de PVV voorheen deel van uitmaakte). Ook de nationaal-conservatieve stroming van de Italiaanse premier Giorgia Meloni moet onderdeel worden van de nieuwe Europese familie waar Le Pen op hoopt.

Radicaal rechtse partijen worden verwacht een grote zege te boeken tijdens de Europese Parlementsverkiezingen volgende week. Stöteler hoopt met de nieuwe fractie in het Europees Parlement te “kunnen komen tot een sterke economische samenwerking en eigenlijk geen politieke integratie”. Hij noemt het overigens “hartstikke terecht” dat het Duitse Alternative für Deutschland uit de ID-fractie is gezet. De Europese lijsttrekker van die radicale partij stelde dat niet alle SS’ers misdadigers waren.

Tijdens het debat kwam ook de positie van de PVV ten opzichte van Oekraïne ter sprake. De grootste Nederlandse partij is kritisch op de steun aan dat land, dat nog steeds vecht tegen Rusland. Stöteler benadrukt evenwel dat het aanstaande kabinet in het akkoord op hoofdlijnen heeft afgesproken Oekraïne “politiek, militair, financieel en moreel” te blijven steunen tegen Russische agressie. “Wij gaan Nederland daarbij helpen”, aldus de PVV’er. “Wij gaan vanuit het Europees parlement in ieder geval niet de Nederlandse regering dwarszitten.”