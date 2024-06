Vrouw naakt en gewond gevonden na mishandeling Terneuzen

Een 35-jarige vrouw uit Schoondijke (Zeeuws-Vlaanderen) is zaterdagochtend naakt en gewond aangetroffen in Terneuzen. Een 39-jarige man uit Graauw, ook in Zeeuws-Vlaanderen, is aangehouden voor haar mishandeling. Ook reed hij onder invloed van alcohol en drugs.

Agenten kregen ’s ochtends een melding dat er een vechtpartij tussen een man en een vrouw zou zijn aan de Buitenhaven in de Zeeuwse stad. Toen ze die kant op gingen, kwam een auto over het fietspad aangereden. De bestuurder, de 39-jarige man, bleek al eerder in aanraking met de politie te zijn geweest voor rijden onder invloed. Dat was ook deze keer het geval. Hij had te veel gedronken en was onder invloed van drugs. Ook had hij geen geldig rijbewijs meer. De auto van de man is in beslag genomen, net als een hoeveelheid hennep die hij bij zich had.

Ondertussen waren andere agenten naar de Jozinastraat gereden, waar volgens omstanders een naakte vrouw liep. Zij werd gevonden in de Tholensstraat. De 35-jarige vrouw was gewond en gaf aan te zijn mishandeld door de man uit Graauw. De agenten ontfermden zich over de gewonde vrouw, daarna werd ze met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte werd meegenomen naar het bureau.