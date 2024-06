XR blokkeert brug in Nijmegen, politie houdt betogers aan

In Nijmegen hebben actievoerders van Extinction Rebellion (XR) zaterdagmiddag korte tijd de brug De Oversteek geblokkeerd, hoewel die blokkade vooraf door burgemeester Hubert Bruls was verboden. Op beelden is te zien dat enkele tientallen betogers kort na het middaguur op het wegdek van de brug zaten of stonden. De politie heeft de groep aangehouden en in een bus verplaatst, laat een woordvoerster weten. Hoeveel mensen precies zijn aangehouden, is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerster van burgemeester Bruls leidde het protest op de brug over de Waal tot verkeersoverlast in Nijmegen. Dat was ook de reden dat Bruls de blokkade had verboden. “Een brug of andere belangrijke verkeersader blokkeren is natuurlijk nooit een acceptabele optie”, zei hij daar vrijdag over.

Het protest van XR was gericht tegen plannen van de gemeente Nijmegen voor een nieuwe gascentrale. Volgens de klimaatactiegroep is het de bedoeling dat die fabriek tot 2045 op aardgas draait en is dat een stap achteruit in de strijd tegen klimaatverandering. “We kunnen ons niet permitteren om nog decennialang afhankelijk te blijven van fossiele brandstoffen”, zegt een woordvoerder.

Tegelijk met de blokkade van De Oversteek was er in het centrum van Nijmegen ook een solidariteitsdemonstratie van XR, die de gemeente wel had toegestaan.