Almeerder zwaargewond door schietpartij in Amsterdam

Een 19-jarige man uit Almere is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt door een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Het schietincident vond plaats op een parkeerplaats bij een buurthuis, waarin op dat moment een feest gaande was, meldt de politie.

De hulpdiensten werden rond 01.25 uur gewaarschuwd dat zou zijn geschoten in de straat Egoli. Agenten troffen in het buurthuis de man met meerdere schotwonden aan. Nadat het slachtoffer op de parkeerplaats was neergeschoten, had een omstander hem naar binnen gebracht. De 19-jarige Almeerder werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. “Alhoewel er een behoorlijk aantal mensen aanwezig was gedurende het incident, kon of wilden ter plaatse maar weinigen vertellen wat er gebeurd zou zijn. Ook over eventuele verdachte(n) is dus nog minimale informatie bekend”, aldus de politie, die getuigen oproept contact op te nemen.