Drenkelingen in Maas bij Venlo mogelijk getraceerd

Een sonarboot van de politie heeft zondagnamiddag mogelijk een of beide drenkelingen getraceerd naar wie sinds de ochtend in de Maas bij Venlo gezocht wordt. Het tweetal sprong rond 06.45 uur aan de Maaskade bij Venlo in het water en wordt sindsdien vermist. De politie is rond 17.30 uur begonnen met dreggen op de plek waar de sonarboot mogelijk een of beide mannen heeft getraceerd.

Dat maakte de politie bekend. Omstanders meldden rond 06.45 uur dat drie mannen de Maas in waren gesprongen. De drie waren in de haven, toen de telefoon van een van hen in het water viel. De eigenaar van de telefoon sprong daarop in het water. “De tweede man sprong 30 meter verder in het water om zijn vriend te helpen”, aldus de politie. “De derde man sprong wederom enkele tientallen meters verder in het water om hulp te bieden aan zijn vrienden.”

De drie mannen werden door de sterke stroming snel meegevoerd. De derde persoon, een 36-jarige man uit Venlo, wist de oever te bereiken en kon op eigen kracht uit het water komen. De andere twee, 21 en 22 jaar oud en woonachtig in Duitsland, zijn nog vermist. De 36-jarige man is niet gewond geraakt. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel.

De brandweer en politie zijn na de melding rond 06.45 uur direct gaan zoeken. De brandweer, die twee duikteams inzette, is daarmee om 09.15 uur gestopt omdat ze niets kon vinden. Een gespecialiseerd team van de politie zocht nog tot 17.30 uur verder met de sonarboot.