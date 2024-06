Omtzigt: premier Schoof heeft ruimte voor eigen koers

Beoogd premier Dick Schoof krijgt zelf ruimte om met beleid te komen, zei Pieter Omtzigt (NSC) in het programma WNL op Zondag. Op onderwerpen als migratie, justitie, goed bestuur of landbouw is het hoofdlijnenakkoord gedetailleerd, maar op andere onderwerpen zoals onderwijs of zorg is er ook voor Schoof nog ruimte om een eigen koers te varen, aldus Omtzigt.

Schoof zoekt de komende tijd samen met formateur Richard van Zwol naar een kabinetsploeg. Die bewindslieden gaan het regeerakkoord verder uitwerken. “Daar heeft de premier, samen met de vier vicepremiers, een leidende rol in.”

Omtzigt benadrukt dat voor beleid een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer nodig is. De coalitiepartijen hebben afgesproken minder strenge coalitieafspraken te maken en zo meer ruimte te laten aan het parlement. In theorie zijn wisselende meerderheden, bijvoorbeeld gesteund door oppositiepartijen, daardoor ook mogelijk.

Op zijn eerste persconferentie zei Schoof nog dat hij vooral gaat uitvoeren wat de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB bedenken. Hij weersprak “aan de leiband” van PVV-leider Geert Wilders te zullen lopen. In hoeverre hij zich verwant voelt aan een kabinet met daarin een radicaal-rechtse partij, wilde hij niet zeggen.