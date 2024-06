Zwaargewonde die op straat in Schiedam werd gevonden overleden

In de Sporthalstraat in Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag een zwaargewonde persoon aangetroffen, die uiteindelijk is overleden. Reanimatie mocht niet meer baten, meldt de politie, die onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een politiewoordvoerder kon zondagochtend nog geen verdere details geven.

De politie meldt op X dat er nog veel onduidelijk is over het incident. Volgens Rijnmond is het slachtoffer een fietser, die mogelijk werd aangereden door een auto en vervolgens meegesleurd. Enkele honderden meters vanaf de plek waar het slachtoffer werd aangetroffen zou een fiets zijn gevonden.