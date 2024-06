Boeren onderweg en verzamelen zich voor protest in Brussel

Op een aantal plekken in het land zijn boeren al op pad gegaan om dinsdag in Brussel te kunnen demonstreren. Zo is een groep boeren uit ook Duitsland maandagavond bijeengekomen in het Brabantse Someren om vanaf daar in de nacht naar de Belgische hoofdstad te rijden.

Omroep Gelderland meldt dat zes trekkers op de A30 bij Barneveld van de weg zijn gehaald door de politie. Ze mochten na een bekeuring hun weg vervolgen. Een woordvoerster van de politie kon dat niet bevestigen.

Someren is een van de verzamelplekken van de boeren. Aan een aantal trekkers die daar al zijn aangekomen, hangen omgekeerde vlaggen en protestborden. Farmers Defence Force toont verder op sociale media beelden van boeren die ’s avonds met trekkers onderweg zijn.

In het Atomiumpark in Brussel begint dinsdag de demonstratie om 12.00 uur. Het protest is gericht tegen het landbouwbeleid van de Europese Unie.