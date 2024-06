Dick Schoof lijkt weinig te voelen voor vrijwillige hoorzitting

Formateur Richard van Zwol ziet het niet gebeuren dat Dick Schoof vrijwillig naar de Tweede Kamer gaat voor een hoorzitting voordat hij wordt beëdigd als premier. Ministerskandidaten moeten zich deze formatie voor het eerst verantwoorden voordat ze worden geïnstalleerd, maar de beoogde minister-president is uitgezonderd van deze plicht. De formateur heeft nog niet vernomen dat Schoof ingaat op het verzoek van Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) uit eigen beweging mee te doen aan een hoorzitting.

“Als iets is afgekaart in die kamer moet je het daar ook een beetje bij laten”, zegt Van Zwol over het herhaalde verzoek om de beoogde premier toch te horen. De coalitiepartijen hebben tot nu toe altijd volgehouden dat de premier uitgebreid kan worden ondervraagd bij het debat over de regeringsverklaring.

GroenLinks-PvdA neemt geen genoegen met dat antwoord, omdat de minister-president tegen die tijd al is geïnstalleerd. De linkse fractie vindt het verhoor nodig omdat Schoof nog niet bekend is bij het grote publiek. Doorgaans is de nieuwe premier als lijsttrekker van de grootste coalitiepartij al een bekend gezicht. Dat is nu anders omdat PVV, VVD, NSC en BBB hebben afgesproken dat hun partijleiders in de Tweede Kamer blijven zitten. Daardoor wordt PVV-leider Geert Wilders geen premier.

Een motie van onder andere GroenLinks-PvdA die opriep tot een verplichte hoorzitting van de premier, werd eind vorige maand door een ruime Kamermeerderheid weggestemd. Alle vier de coalitiepartijen stemden tegen, evenals enkele oppositiepartijen.

De formateur en partijleiders van de coalitiepartijen kwamen maandag bij elkaar om te spreken over de verdeling van de kabinetsposten. Na afloop wilden ze hier geen mededelingen over doen.