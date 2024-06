Hsl-treinverkeer wordt weer opgestart, oorzaak storing onbekend

Het treinverkeer op het traject van de hogesnelheidslijn (hsl) wordt weer opgestart na een seinstoring, meldt ProRail maandag iets voor het middaguur. Door de storing reden er sinds 06.30 uur geen treinen op dat traject tussen Amsterdam en Rotterdam. Ook reden er minder sprinters tussen Schiphol en Leiden. De NS verwacht dat de hsl-treinen rond 12.30 uur weer volgens dienstregeling gaan rijden, tot die tijd vallen ze nog uit.

Volgens ProRail is de seinstoring inmiddels opgelost, maar is niet duidelijk wat de oorzaak was. “We blijven dus doorzoeken”, aldus de spoorbeheerder.

Zaterdag lag het treinverkeer op de hsl door dezelfde storing ook urenlang plat. Hoewel die dag een onderdeel van het seinsysteem is vervangen, heeft die ingreep het probleem blijkbaar niet verholpen.