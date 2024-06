Inspectie krijgt steeds meer meldingen van geweld op scholen

De Inspectie van het Onderwijs gaat strenger controleren wat middelbare scholen doen voor de veiligheid van hun leerlingen. Dat bevestigt de toezichthouder na berichtgeving door RTL Nieuws. “We zien al enkele jaren dat het aantal meldingen over veiligheid omhooggaat, maar dat er ook een verharding in zit, de meldingen worden steviger. Verharding van de samenleving komt de klas binnen”, zegt een woordvoerder.

De dienst kreeg in de eerste vier maanden van het jaar veel meer meldingen van geweld en ander onveilig gedrag dan in voorgaande jaren. De teller stond na april op 370 meldingen, tegen 280 op hetzelfde moment vorig jaar. De inspectie weet niet of dit komt doordat er daadwerkelijk meer incidenten waren of doordat scholen eerder meldingen doen.

“Waar het vroeger bij duw- en trekwerk bleef, zijn er nu meer vechtpartijen met letsel. We zien ook meer wapenbezit op scholen, waarbij leerlingen soms geschorst en verwijderd worden”, stelt de inspectiewoordvoerder. “We vragen scholen extra alert te zijn en te blijven ingrijpen. Scholen kunnen incidenten niet altijd voorkomen, maar ze moeten wel zo veel mogelijk doen om ze te voorkomen, en ze moeten goed ingrijpen wanneer het misgaat.”

Middelbare scholen zijn verplicht om leerlingen te vragen naar hun beleving van de veiligheid op school. De uitkomsten moeten ze ook doorgeven aan de inspectie. Die gaat nu strenger opletten of ze dat doen. “Scholen moeten het werk doen dat van hen gevraagd wordt, namelijk het creëren van een veilig leerklimaat. Wij kunnen die verantwoordelijkheid niet van ze overnemen. Wij proberen met toezicht ze erop aan te spreken dat we dit belangrijk vinden”, aldus de inspectiewoordvoerder.