Korte tussentijdse zitting in zaak over dood Gino

Acht minuten duurde maandagochtend de tussentijdse zitting van de rechtbank in Maastricht in de zaak rond de vorig jaar omgebrachte 9-jarige Gino. De rechtbank maakte vooral een afspraak met de verdediging van de 24-jarige verdachte Donny M. over de invulling van de vier zittingsdagen in oktober. Daarvoor worden op 17 juli direct na de laatste tussentijdse zitting de agenda’s naast elkaar gelegd.

Verder werd de zaak tussentijds doorverwezen naar de rechter-commissaris, omdat de verdediging nog enkele aanvullende vragen aan het Pieter Baan Centrum wil stellen over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Het Openbaar Ministerie bood de rechtbank aan desgewenst een schouw te houden in de woning van de verdachte. Ten slotte zei het OM Donny M. nog eens te willen verhoren.

Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade, waar hij logeerde bij zijn oudere zus. Drie dagen later arresteerde de politie M. in zijn woning in Geleen. Op zijn aanwijzing vond de politie het stoffelijk overschot van Gino, verpakt in vuilniszakken en gedumpt achter een uitgebrand huis in Geleen.

M. heeft bekend dat hij het slachtoffer mee naar zijn huis heeft genomen, drugs heeft toegediend en seksueel heeft misbruikt. Daarna zou hij de jongen hebben gewurgd of gesmoord. De zaak heeft tot veel verontwaardiging en afschuw geleid.

Het Openbaar Ministerie verdenkt M. ook van het bezit en de verspreiding van kinderporno en van het plegen van ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 14, 15, 16 en 18 oktober. De rechtbank liet maandag weten alle vier die dagen nodig te hebben.

Een zus van Gino riep aan het einde van de zitting maandag nog enkele verwensingen naar M., die vervolgens door de parketpolitie de zaal uit werd geleid.