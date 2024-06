Nederlander beschuldigd van beschadiging muur Herculaneum

Een Nederlandse toerist wordt in Italië beschuldigd van het bekladden van een muur met een fresco in Herculaneum. De muur is onderdeel van een woning in het archeologische gebied.

De Italiaanse politie meldt dat de 27-jarige Nederlander snel werd geïdentificeerd nadat medewerkers een graffititekst ontdekten op een wit gedeelte van de beschilderde muur. De tag, een soort handtekening, behoort volgens de politie toe aan de toerist. De Nederlander wordt beschuldigd van het beschadigen van kunstwerken.

De Romeinse kuststad Herculaneum werd in het jaar 79 samen met het grotere Pompeï weggevaagd bij de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Herculaneum kwam onder een dikke laag as te liggen, die de ruïnes niet alleen beschermde tegen dieven, maar ook bijzonder goed achterliet.