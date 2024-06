Paginagrote advertentie tegen beoogde btw-verhoging

Een grote groep organisaties uit de cultuur, sport, horeca en media komt gezamenlijk in actie tegen de btw-verhoging die de formerende partijen willen doorvoeren. In alle landelijke en regionale kranten staat maandag een paginagrote advertentie waarin lezers wordt opgeroepen zich uit te spreken.

In de oproep staat met grote letters “Geen hogere btw, je belast er heel Nederland mee”. “De voorgenomen btw-verhoging is een extra belasting op jouw cultuur, sport, horeca en media. Het is een extra belasting op je kostbare vrije tijd, op je nieuwsgierigheid, op het toejuichen van je favoriete voetbalteam, op het boek dat je wilt lezen, op je schilderij aan de muur, op je fanfare in de buurt, op een hotelovernachting in het land, op het tijdschrift in de trein, op de kickboksschool in de wijk, en op de krant die je op de hoogte houdt van de wereld om je heen. Spreek je uit: geenhogerebtw.nl”

In de afgelopen weken werden al vanuit verschillende hoeken petities opgezet om het beoogde kabinet te vragen de plannen voor btw-verhoging niet door te zetten. Een petitie van de boekenbranche werd met meer dan 230.000 handtekeningen tot nu toe het meest ondertekend.

De partijen PVV, VVD, BBB en NSC schrijven in hun hoofdlijnenakkoord dat het lage btw-tarief van 9 procent voor culturele goederen en diensten en logies vanaf 2026 wordt afgeschaft. De btw gaat dan naar 21 procent. Het lage btw-tarief voor dagrecreatie en bioscopen blijft wel behouden.