Rijkswaterstaat verwacht geen problemen door hoge waterstanden

Rijkswaterstaat verwacht de komende dagen geen problemen voor de scheepvaart door de hoge waterstanden in het land, meldt een woordvoerster. Op dit moment kampt het zuiden van Duitsland met wateroverlast door hevige regenval. “Een deel van de regen is in het stroomgebied van de Rijn gevallen. Dat is doorslaggevend voor hoeveel water er bij Lobith in Nederland binnenkomt. Maar er is heel veel regen gevallen in de Donau, dat is niet direct op ons van toepassing”, legt de woordvoerster uit.

Wel zullen campings, boeren en wandelaars in de uiterwaarden van de grote rivieren “echt wel last” hebben van de hoge waterstanden, aldus Rijkswaterstaat. Vanaf vrijdag wordt een piek van ruim 13 meter boven NAP bij Lobith verwacht. Vanaf 12 meter beginnen uiterwaarden langzaam onder water te lopen. “De sterkste golf komt bij Lobith binnen en zal dan langzaam afzwakken. Waarschijnlijk blijven de uiterwaarden deels onder water staan tot na het weekend. Pas maandag komt het waterpeil weer onder de 12 meter.”

Hoewel er in het voorjaar volgens Rijkswaterstaat steeds vaker hoogwater voorkomt, is de huidige hoge waterstand nu wel bijzonder. “In de afgelopen 123 jaar is het ongeveer één keer per vijftien jaar voorgekomen dat er in juni een piek van meer dan 12 meter bereikt wordt. Maar dit is twee weken geleden in mei al een keer voorgekomen, en nu ook weer”, zegt de woordvoerster.

Het water, dat binnenkomt bij het hoogste punt Lobith, verspreidt zich richting de IJssel, de Nederrijn en de Waal en Maas. “Rijkswaterstaat probeert het water zo goed mogelijk af te voeren, onder meer met stuwen en sluizen en door te spuien.” De dienst houdt de waterstanden “continu in de gaten”. Op de website waterinfo.rws.nl worden de waterstanden bijgehouden. “Die voorspellingen kijken twee dagen vooruit. Je kunt je stad invullen en het waterpeil bekijken”, aldus de woordvoerster.