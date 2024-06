Ruiten woning voor mishandeling opgepakte pleegouders vernield

Meerdere ruiten van de woning van de van mishandeling verdachte pleegouders uit Vlaardingen zijn afgelopen weekend vernield. De politie meldt maandag te onderzoeken wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is, onder meer op basis van beelden van een mobiele camera die vrijdag in de straat is neergezet.

De woning in de Madoerastraat in Vlaardingen geldt als een plaats delict, wat betekent dat de politie er ieder moment onderzoek kan doen. “Vernieling van de woning verstoort het onderzoek, omdat er eventuele sporen op deze manier vernietigd kunnen worden”, aldus de politie.

De twee pleegouders werden vorige week maandag aangehouden op verdenking van onder meer poging tot doodslag en zware mishandeling van hun 10-jarige pleegdochter. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de 37-jarige man en vrouw het meisje ook tegen haar wil vastgehouden en haar “in hulpeloze toestand gebracht of gelaten”. Het meisje ligt zwaargewond in het ziekenhuis, over haar huidige toestand is niets bekendgemaakt.