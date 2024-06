Zeven ton aan schadeclaims door Eritrese rellen in Den Haag

Tijdens de rellen op 17 februari bij zalencentrum Opera in Den Haag is voor 700.000 euro schade aangericht. Voertuigen van de ME vormen de grootste kostenpost. De rechtbank behandelde maandag 86 schadeclaims in de strafzaak tegen een groep Eritrese verdachten. Tegen hen is vorige week tot twaalf maanden celstraf geëist. De slachtoffers willen ieder van de tien verdachten verantwoordelijk houden voor de totale schade.

De ongeregeldheden op en rond de Fruitweg speelden zich af rond een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap. Tegenstanders van het bewind in Eritrea belaagden het Haagse zalencentrum, waar voorstanders van het regime bijeen waren voor een verlaat nieuwjaarsfeest. De toegesnelde politie werd bekogeld met stenen. Tientallen agenten raakten gewond. Een commandant van de ME kreeg een steen in haar gezicht, waardoor ze een voortand verloor. Auto’s en een touringcar gingen in vlammen op. Ook de gevel van het zalencentrum vatte vlam.

“Vierhonderd tot vijfhonderd man bestormden het zalencentrum met honkbalknuppels, hockeysticks en ijzeren staven”, zei de advocaat van 66 agenten uit Den Haag en Rotterdam. Een groot aantal van hen raakte gewond bij de rellen. Volgens de agenten scheelde het niets of die waren uitgelopen op een bloedbad. “De politie is wel wat gewend, maar dit ging ieders verbeeldingsvermogen te boven. Er zijn ook messen en machetes gesignaleerd. Het voelde als een oorlogssituatie, met strijders die oergeluiden maakten en elkaar opjutten als beesten.”

“Dit had nooit mogen gebeuren”, liet een van de verdachten weten tijdens de laatste zittingsdag in de zaak. “Onze boosheid is gericht tegen het regime in Eritrea en de aanhangers daarvan die misbruiken dat ze hier mogen zijn. Wij willen dat de Nederlandse regering daar onderzoek naar doet.” De verdachten willen een verbod op bijeenkomsten ter ondersteuning van het regime waarvoor zij zijn gevlucht.

De Federatie van Eritrees-Nederlandse Gemeenschappen laat weten voorstander te zijn van zo’n onderzoek. De FEN wil verder dat de “terroristische groepering Brigade Nhamedu” wordt verboden. Volgens het Openbaar Ministerie maken de verdachten onderdeel uit van de organisatie die sinds drie jaar Eritrese feesten en bijeenkomsten bedreigt. Met volgens de FEN “veel reputatieschade” voor de Eritrese gemeenschap in Nederland tot gevolg.

De rechtbank doet op 19 juli uitspraak in de zaak.