Zoektocht drenkelingen in Maas bij Venlo hervat

De politie heeft maandagochtend de zoektocht naar twee drenkelingen in de Maas bij Venlo hervat. Eerder liet de politie weten dat die pas in de middag zou worden hervat, maar dat bleek onjuist. De mannen naar wie gezocht wordt, waren zondagochtend vroeg de Maas in gesprongen nadat het mobieltje van een van hen in het water gevallen was.

Een poging die telefoon boven water te krijgen liep niet goed af: sindsdien zijn de mannen van 21 en 22 jaar oud, wonend in Duitsland, vermist. De hulpdiensten begonnen zondagochtend direct een grote zoekactie, die zondagavond rond 19.30 uur werd afgebroken.

Twee uur daarvoor had een sonarboot van de politie wel aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een en mogelijk twee drenkelingen in de Maas. Politie en brandweer begonnen rond 17.30 uur met dreggen op de plek die de sonarboot aanwees. Daar wordt maandagochtend verder gezocht.

Omstanders meldden zondagochtend rond 06.45 uur dat drie mannen de Maas in waren gesprongen op zoek naar het mobieltje van een van hen. Een 36-jarige man uit Venlo wist zwemmend de oever te bereiken, maar de andere twee zijn waarschijnlijk meegesleurd door het snel stromende water van de Maas. Zij kwamen niet meer boven.