Boeren bereiken Brussel voor demonstratie tegen EU-beleid

Honderden Nederlandse boeren zijn dinsdagochtend in Brussel gearriveerd voor een demonstratie in het Atomiumpark. In het park aan de rand van de Belgische hoofdstad staan honderden tractoren uit onder meer Nederland, België en Duitsland in rijen naast elkaar geparkeerd.

De Nederlandse boeren reden donderdagochtend vroeg onder meer vanuit Wagenberg en Schaijk in een colonne van tractoren naar Brussel. Daarbij meden ze de snelwegen en sloot de Belgische politie drukke punten zoals kruispunten af, zodat de stoet kon doorrijden. Op sommige plekken ontstond daardoor oponthoud voor het andere verkeer.

Bij het Atomium laten de meegereisde boeren onder andere luchtsirenes afgaan en wordt er zo nu en dan vuurwerk afgestoken, ziet een ANP-verslaggever. De sfeer is vooralsnog gemoedelijk. Boven het park vliegt met regelmaat een politiehelikopter. Ook in en rond het terrein is de politie zichtbaar aanwezig.

In het Atomiumpark is een podium opgebouwd waarop onder meer FDF-voorman Mark van den Oever en FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren dinsdagmiddag het woord nemen. De boeren willen in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen deze week hun ongenoegen uiten over het Europese landbouw- en natuurbeleid.

Radicale boerenactiegroepen waaronder de Belgische Farmers Defence Force en de Nederlandse zusterclub hebben het initiatief genomen voor de demonstratie. De organisatie zegt duizenden actievoerders te verwachten.