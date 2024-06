Eerste Kamer behandelt Wet betaalbare huur toch voor 1 juli

De Eerste Kamer gaat de Wet betaalbare huur toch nog deze maand behandelen. Als demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) de resterende vragen van de fracties snel afdoende beantwoordt, buigt de senaat zich op 18 juni over de wet. Een week later wordt er dan over gestemd. Als de meerderheid van de senaat voor stemt, gaat de wet op 1 juli in.

De wet zorgt ervoor dat een deel van de huren die nu nog in de (duurdere) vrije sector vallen, omlaag gaan.

Twee weken geleden hing de door De Jonge gewenste inwerkingtreding per 1 juli aan een zijden draadje. De senaat wilde zich niet door hem laten opjagen, en de wet zorgvuldig behandelen. Na beantwoording van de eerste schriftelijke vragenronde van de Eerste Kamer, waarbij er zo’n tweehonderd waren gesteld, zijn er nog een paar onduidelijkheden overgebleven. Een krappe meerderheid van de senaat gaat ervan uit dat die snel worden opgehelderd en dat het voorstel daarmee klaar is voor behandeling.

Onder meer VVD, BBB en 50PLUS blijven moeite houden met de in hun ogen te grote snelheid waarmee de wet wordt behandeld, zo bleek dinsdag tijdens een bespreking.

De Jonge is tevreden met de behandeling op 18 juni. “Het is goed dat de Wet betaalbare huur in de Eerste Kamer wordt behandeld. Huurders en ook marktpartijen willen graag duidelijkheid”, zegt hij tegen het ANP.