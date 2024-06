Eerste Nederlandse boeren onderweg naar België

De eerste Nederlandse boeren zijn onderweg naar Brussel om daar dinsdag deel te nemen aan het grote boerenprotest. Met ongeveer 25 tractoren en trekkers van vrachtauto’s zijn ze rond 01.30 uur vertrokken van een verzamelpunt in het Brabantse Schaijk. Ze rijden eerst langs Someren om collega’s die daar wachten op te halen en gaan dan door naar de grensovergang bij Valkenswaard.

“We willen de burger voor de verkiezingen eens goed wakker schudden, zodat ze de goede kant op stemmen”, vertelt oud-melkveehouder Marcel Rijkers vanaf zijn tractor. “Dat is ons gelukt bij de provinciale verkiezingen en bij de Tweede Kamerverkiezingen en dat proberen we nu ook.”

Rijkers had gehoopt dat meer boeren mee zouden rijden, maar dankzij het drogere weer van de afgelopen dagen kunnen in sommige delen van Nederland boeren weer het land op, zegt hij. “Boeren zijn ook murw gemaakt door de overheid, die elke maand met nieuwe regels komt. Ze denken: laat maar. En het is natuurlijk ook gewoon ver, 180 kilometer door het donker.”

De demonstratie begint om 12.00 uur in het Atomiumpark in Brussel. Het protest is gericht tegen het landbouwbeleid van de Europese Unie.