Eigenaren kunnen woensdag bij auto in garage Nieuwegein

Mensen die hun auto in de gedeeltelijk ingestorte parkeergarage in Nieuwegein hebben staan, kunnen daar woensdag bij om er spullen uit te halen. Onder begeleiding van de gemeente kunnen mensen in kleine groepjes naar binnen, spullen uit de auto halen en weer naar buiten, aldus een gemeentewoordvoerster.

Dat is voor het eerst sinds anderhalve week geleden de op- en afritten van alle zes de verdiepingen instortten. De garage is nog niet vrijgegeven.

In totaal staan er 143 auto’s vast in de garage, een stuk meer dan de eerder geschatte 85. Niet iedereen zal bij zijn voertuig kunnen komen. De auto’s die te dicht bij het ingestorte gebied staan, kunnen niet worden bereikt, aldus de woordvoerster.

Mensen zijn via het naastgelegen St. Antonius Ziekenhuis geïnformeerd. “Zij hebben de contactinformatie van de mensen die hun auto daar hebben staan.” Eerder werd duidelijk dat het grootste deel van de eigenaren medewerkers van het ziekenhuis zijn, anderen zijn bezoekers of patiënten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de auto’s zelf weg kunnen, terug naar hun eigenaren. Die vraag komt nog te vroeg, aldus de woordvoerster. “We moeten eerst de onderzoeksresultaten afwachten.” Wanneer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een conclusie komt over het verkennende onderzoek, is nog niet bekend. Op basis daarvan bepaalt de OVV of er een formeel onderzoek volgt.