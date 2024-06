FNV vreest misbruik mantelzorgers om zorgkosten

Vakbond FNV vreest verdere druk op en zelfs “misbruik” van mantelzorgers om de zorgkosten te drukken. De vakbond vraagt het demissionaire kabinet ervoor te waken dat het werk niet te ver verschuift van de professionele zorg naar de mantelzorg. “Mantelzorgers zijn nu vaak al overvraagd”, aldus de organisatie. Ze presenteert woensdag een eigen visie op de kwestie aan de nu nog verantwoordelijke bewindslieden.

5 miljoen Nederlanders geven mantelzorg aan een familielid of een andere naaste, aldus de vakorganisatie. Zij ziet “dat steeds meer mantelzorgers onder druk staan, overwerkt raken, inkomensverlies incasseren of verlies van sociale zekerheid. Ze hebben het gevoel alleen te staan. Waar de overheid hoort te helpen, worden mantelzorgers juist ingezet om onbetaald de druk van de ontbrekende zorg te dragen”, klaagt de FNV.

In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie staat dat de positie van mantelzorgers versterkt moet worden, aldus de bond, maar die is er niet gerust op dat dat op een goede manier gaat gebeuren. “Durf te investeren in zorgprofessionals, pak de marktwerking in de zorg aan en maak werk van betaald mantelzorgverlof. Mantelzorgers lopen nu jaarlijks 20 miljard euro aan loon mis en krijgen daarbovenop een pensioengat, dat is niet houdbaar” zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Volgens haar worden anders vooral mensen met lagere inkomens de dupe. “Ze hebben vaak niet de financiële ruimte om minder te gaan werken, maar ook niet het geld om dure vervangende zorg in te kopen. Het mag niet zo zijn dat mensen moeten kiezen tussen de zorg voor een naaste of het betalen van de eigen rekeningen.”

Er is speciaal aandacht nodig voor vrouwen, vindt Jong: “Ze krijgen van het ene ministerie te horen dat ze meer uren betaald moeten werken en van het andere dat ze nog meer onbetaald voor hun naasten moeten zorgen. Dat kan niet, ministeries moeten samen keuzes maken over wat ze van mensen vragen.”