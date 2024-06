Honderden boeren bij demonstratie in Brussels Atomiumpark

Bij de boerendemonstratie in Brussel zijn vele honderden mensen aanwezig. De duizenden actievoerders die door de organisatie werden verwacht, lijken nog uit te blijven in het Atomiumpark. Behalve uit de Benelux zijn ook boeren uit Roemenië, Frankrijk, Polen en Italië aanwezig.

Nederlandse boeren reden dinsdagochtend vroeg onder meer vanuit Wagenberg en Schaijk in een stoet van tractoren naar Brussel. Daarbij meden ze de snelwegen en sloot de Belgische politie drukke punten zoals kruispunten af, zodat de colonne kon doorrijden.

In het Atomiumpark is de sfeer gemoedelijk. Er wapperen vlaggen van verschillende landen en om 12.30 uur begint een podiumprogramma met onder anderen FDF-voorman Mark van den Oever en FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren. Er wordt muziek gedraaid en zo nu en dan wordt er vuurwerk afgestoken of loeit er een alarmsirene. Er zijn meerdere foodtrucks aanwezig om de actievoerders van eten te voorzien.

De boeren willen in Brussel hun ongenoegen uiten over het Europese landbouwbeleid. “We willen onze stem nog eens laten horen aan de burger”, zegt een 21-jarige boer uit de Alblasserwaard. Ook hij is in alle vroegte op de tractor naar Brussel gekomen. “We strijden hier voor onze toekomst. We zitten met een mestbeleid waar we niks mee kunnen.” Hij stelt te hopen dat het na de verkiezingen de “rechtse kant” opgaat met Europa.

Een agrariër uit Italië hekelt het in zijn ogen te strenge landbouwbeleid van de EU. “Ik werk in een familiebedrijf, maar veel zaden die mijn oma al gebruikte, zijn niet nu meer toegestaan omdat grote bedrijven daar patentrecht op hebben.” De man is met het vliegtuig vanuit Toscane naar Brussel gekomen.

De EU telt rond de zes miljoen boeren die inkomenssteun ontvangen. Gemiddeld krijgen de laatste tien jaar boeren de helft van hun inkomen gesubsidieerd. In de begroting van de EU is er voor de periode 2023 tot 2027 bijna 188 miljard euro vrijgemaakt om inkomens van boeren te steunen. Daarvan gaat ruim 5 miljard euro naar Nederlandse boeren. In Nederland zijn ongeveer 51.000 landbouwbedrijven.