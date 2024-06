Kamer: gezondheidswinst harde voorwaarde bij vergroening Tata

De overheid mag pas meebetalen aan de verduurzamingsplannen van Tata Steel als daarbij de adviezen worden overgenomen van onderzoekers naar de impact van de staalfabriek in IJmuiden op de volksgezondheid. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep daartoe van GroenLinks-PvdA.

Het demissionaire kabinet krijgt van de Kamer toestemming om met Tata te onderhandelen over plannen om de staalfabriek te vergroenen via een maatwerkafspraak. Die moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen fors daalt. Verbetering van de volksgezondheid in de IJmond, die al jaren lijdt onder de uitstoot van Tata, gaat daarmee hand in hand maar is geen doel op zich.

Een expertgroep onder leiding van vooraanstaand arts en onderzoeker Marcel Levi adviseerde eerder dit jaar om ook harde voorwaarden voor de volksgezondheid te verbinden aan eventuele miljardensubsidies voor Tata. Hoe die er precies uit moeten zien, komt te staan in een tweede advies waaraan wordt gewerkt.

De voorwaarden waar de expertgroep mee komt, mogen niet onderhandelbaar zijn, vindt Tweede Kamerlid Joris Thijssen van GroenLinks-PvdA. Mede dankzij steun van de PVV kreeg hij een meerderheid met zich mee. Demissionair milieuminister Mark Harbers had de oproep van Thijssen ontraden. Hij waarschuwde dat die de kans op een snelle maatwerkafspraak met Tata fors zou verkleinen.