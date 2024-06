Kamer wil debat over mishandeld pleegkind

De Tweede Kamer wil een debat over het 10-jarige pleegkind uit Vlaardingen dat zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Een Kamermeerderheid steunde dinsdag het verzoek daartoe van JA21-voorman Joost Eerdmans. Het debat wordt pas gehouden als de onderzoeken van de inspecties klaar zijn en daar een “grondige reactie” van het kabinet op is gekomen, zei Eerdmans.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar de zorg voor het meisje. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderwijsinspectie worden ook bij het onderzoek betrokken. De pleegouders van het meisje zijn vorige week door de politie opgepakt. Zij worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling en vrijheidsberoving. Het is niet bekend wanneer het onderzoeksrapport klaar is.

“Wij willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, wie er verantwoordelijk voor is en of er op dit moment meer kinderen in gevaar zijn”, zei Eerdmans. Hij wil dat de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid bij het debat aanwezig zijn.

NSC, CDA, VVD, BBB en SGP wilden (nog) geen debat. Onder meer NSC, BBB, CDA en SGP vinden het onverstandig om er nu al een openbaar debat over te voeren, terwijl het meisje nog zwaargewond in het ziekenhuis ligt. BBB en SGP willen bovendien, later, een breder debat over problemen in de jeugdzorg.