Kippen optillen aan hun poten mag definitief niet van rechters

Bedrijven in de pluimveesector mogen kippen niet vangen door ze aan hun poten op te tillen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter in dit vraagstuk, ziet daarvoor geen enkele ruimte in Europese regels. Door deze definitieve uitspraak moeten bedrijven die kippen vangen hun werkwijze aanpassen.

In de uitspraak verwijzen de rechters naar de Transportverordening, waarin staat dat het verboden is om dieren “bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun onnodige pijn of onnodig lijden berokkent”. Vangbedrijven en een pluimveebedrijf hadden aangevoerd dat het vangen van kippen aan de poten gebruikelijk is in heel de Europese Unie en het dierenwelzijn daardoor niet in het geding komt.

Wakker Dier stelde juist dat de regels volkomen duidelijk zijn. Daar krijgt de organisatie gelijk in van het CBb: het verbod om dieren bij de poten op te tillen is “niet voor meerdere uitleg vatbaar”.

De bedrijven krijgen op een ander punt wel gelijk. De lasten onder dwangsom die ze kregen opgelegd voor overtredingen van het verbod, waren niet goed onderbouwd. Daar moet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 15 augustus een nieuw besluit over nemen.