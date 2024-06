Kleine groep boeren toeterend naar Europees Parlement

Een tiental tractoren van het boerenprotest in Brussel is naar het Europees Parlement gereden. Ze hielden er een lawaaidemonstratie.

Voor de boerenbetoging, met actievoerders uit onder meer Nederland, België en Spanje, was eigenlijk het Atomiumpark aan de rand van de stad uitgekozen. Eerdere protestacties in de wijk met EU-hoofdkantoren liepen uit de hand. Die was opnieuw zorgvuldig afgegrendeld, maar de politie liet een kleine stoet boeren op weg naar het Europees Parlement volgens afspraak door.

Met name Duitse en Franse boeren lieten voor het parlementsgebouw een half uur hun claxons schallen en muziek schetteren. Op spandoeken en protestborden maakten ze duidelijk dat ze na de Europese verkiezingen van deze week een “boervriendelijker” parlement willen. Onder politie-escorte vertrokken ze vervolgens weer.