Meer organisaties melden diefstal gegevens na cyberaanval

Opnieuw hebben enkele organisaties ontdekt dat gegevens van hun klanten zijn gestolen na een digitale aanval. Cybercriminelen maakten de persoonlijke informatie buit bij een inbraak in de systemen van softwareleverancier AddComm.

Een van de getroffen instanties is de Regionale Belasting Groep (RBG). Die int de heffingen van gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen en de waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Volgens de organisatie gaat het bij de meeste gedupeerden om hun naam, adres en woonplaats. Van sommige mensen is ook het burgerservicenummer of het bankrekeningnummer in verkeerde handen gevallen. Volgens RBG zijn geen mailadressen of telefoonnummers gestolen. Toch geeft de groep aan mensen het advies om voorzichtig te zijn met mogelijke nepberichten of phishingmails.

Ook gegevens van inwoners van de Drentse gemeenten Assen en Tynaarlo zijn gestolen, en mogelijk ook data van mensen uit de gemeente Aa en Hunze. De inbrekers kregen ook toegang tot gegevens van klanten van het Kadaster.