Minder jongvolwassenen tevreden over eigen gezondheid

Het aantal mensen van 18 tot 25 jaar dat de eigen fysieke en mentale gezondheid (zeer) goed vindt, is vorig jaar flink gedaald, ziet statistiekbureau CBS. Het was in 2023 nog maar 82 procent, terwijl het in 2020 nog 91 procent was. De jongvolwassenen beoordelen hun toestand vaker als “gaat wel”.

Tieners (12-18 jaar) zijn positiever: 39 procent noemde de eigen gezondheid vorig jaar over het algemeen zeer goed en 53 procent goed. Dit beeld is sinds 2018 ongeveer gelijk.

Sinds 2021 hebben in beide leeftijdscategorie├źn wel meer jongeren psychische klachten, brengt het CBS in herinnering. “Zowel bij 12- tot 18-jarigen als 18- tot 25-jarigen zijn er meer jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten dan voor de coronacrisis. Vooral in 2021 steeg het aandeel jongeren met psychische klachten, waarna het niet meer daalde naar het niveau van de jaren daarvoor.”

Juist deze week begon het ministerie van VWS met een campagne onder de naam Hey om jongeren te laten praten over mentale problemen die ze ervaren. Het gebruikt er posters, video’s op sociale media en samenwerkingen met verschillende influencers en podcastmakers voor. De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 tot en met 25 jaar, omdat volgens het gezondheidsministerie 62,5 procent van de mentale aandoeningen begint voor de leeftijd van 25 jaar. Ook voelt ruim een kwart (27 procent) van de jongeren zich sterk eenzaam, weet het departement.

‘Hey’ duurt tot en met 28 juli.