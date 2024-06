Onderzoek: Nederlander ontevreden over EU, maar wil geen Nexit

Over het algemeen zijn Nederlanders weinig tevreden over de Europese Unie, zegt onderzoeksinstituut Clingendael op basis van een peiling. Tegelijkertijd voelt slechts 15 procent van de ondervraagden voor ‘Nexit” ofwel uittreding van Nederland uit de EU. Ook wil een meerderheid dat de EU zich sterker opstelt in de wereld.

Ondervraagden denken dat de EU vooral goed uitpakt voor multinationals, rijken en politici. De Unie zou volgens de respondenten te weinig doen voor boeren, Nederlandse burgers of het midden- en kleinbedrijf.

Potentiële kiezers zijn volgens Clingendael eensgezind over dat de EU op het gebied van veiligheid en soevereiniteit sterker moet worden. Zo vindt 87 procent dat Europa zich te afhankelijk heeft gemaakt van Russisch gas, Chinese producten en Amerikaanse bescherming, en wil bijna 80 procent dat Nederland defensietaken met buurlanden verdeelt. Een omschakeling naar een duurzame economie krijgt steun van 60 procent van de respondenten.

Op andere punten bestaat meer verdeeldheid. Aan de ene kant vindt 70 procent het terecht dat de EU ingrijpt als lidstaten de rechtstaat schaden, terwijl 40 procent vindt dat lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze hun rechtstaat inrichten. Ook is er net geen meerderheid voor het aanvragen van een uitzonderingspositie voor migratiebeleid, een zogeheten opt-out. 48 procent steunt dat, 42 procent niet.

De bereidheid om te vechten voor Europa is niet erg groot. Niet meer dan 27 procent van de respondenten zou dat doen. Bijna de helft (49 procent) van de ondervraagden is bereid om voor Nederland te vechten.

Clingendael ziet verder dat de houding ten opzichte van migratie verhardt. In 2020 vond 30 procent nog dat jaarlijks vijfhonderd kwetsbare vluchtelingen naar Nederland mochten komen. Nu ligt dat percentage op 18 procent.

Het onderzoek werd gehouden in aanloop naar de Europese Verkiezingen. Die zijn van 6 tot en met 9 juni. In Nederland kan men op 6 juni naar de stembus.