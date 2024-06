Bij een woning aan de Botter in Lelystad is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Twee weken geleden was bij een woning in dezelfde straat ook al een ontploffing. De bewoner liep toen lichte verwondingen op. Een woordvoerster van de politie wil niet zeggen of het om hetzelfde huis gaat.

Bij de jongste explosie, die rond 00.30 uur plaatsvond, raakte niemand gewond.