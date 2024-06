Oppositie vraagt nieuw kabinet schoolmaaltijden door te zetten

Het nieuwe kabinet is nog niet aangetreden, maar het krijgt al een opdracht van een deel van de Tweede Kamer. Aanstaande oppositiepartijen D66, GroenLinks-PvdA, SP, DENK en Volt willen dat het kabinet de gratis schoolmaaltijden structureel maken, om te voorkomen dat het programma na dit jaar stopt.

In het akkoord op hoofdlijnen van de nieuwe coalitie PVV, VVD, NSC en BBB is geen geld opzij gezet om het programma door te zetten. Een kleine twee jaar terug is voor het eerst begonnen met de schoolmaaltijden, maar het gaat nog om een incidentele regeling. Partijen willen nu dat deze na volgend jaar structureel wordt gemaakt.

Om het het plan, dat een kleine 170 miljoen per jaar kost, te financieren, doet D66-Kamerlid Joost Sneller een paar suggesties. Hij hoopt daarmee NSC over te halen voor het plan te stemmen. Sneller oppert om belastingvoordelen af te schaffen die negatief zijn getoetst, belastingmaatregelen “die de volksgezondheid verbeteren” zouden de schatkist ook het benodigde geld kunnen opleveren. Een andere optie is het sneller afschaffen van belastingvoordelen aan de fossiele industrie, ook wel fossiele subsidies genoemd.

Eerder in het debat was financieel specialist Eddy van Hijum van NSC nog niet overtuigd. Hoe de afspraken op hoofdlijnen van de coalitie worden ingevuld is aan een nieuwe kabinetsploeg, aldus het Kamerlid. De plannen van dat kabinet zullen volgen uit een “bredere discussie” over armoede onder kinderen. Hij wil “de regering ruimte geven om de goede mix van maatregelen te treffen”.