Pleegmeisje (10) Vlaardingen niet langer in direct levensgevaar

Het 10-jarige pleegmeisje uit Vlaardingen dat vorige maand zwaargewond werd opgenomen in het ziekenhuis verkeert niet meer in “direct levensgevaar”. Dat laat de stichting William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering weten, die verantwoordelijk is voor de voogdij van het meisje. “Haar toestand is echter nog steeds zorgelijk en ook in de komende periode blijft intensieve medische zorg noodzakelijk”, aldus de organisatie.

Over de precieze medische situatie van het kind doet de stichting geen uitspraken in verband met de privacy. “We verzoeken iedereen die niet direct betrokken is bij het welzijn van dit meisje om haar en haar directe omgeving met rust te laten, zodat alle aandacht uit kan gaan naar haar herstel”, zegt een woordvoerder in een korte verklaring.

Het 10-jarige meisje werd twee weken geleden zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Ze was toen niet aanspreekbaar. Een week later werden haar 37-jarige pleegouders aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van het meisje. Het Openbaar Ministerie voegde daar donderdag aan toe dat de pleegouders het kind ook tegen haar wil zouden hebben vastgehouden en haar “in hulpeloze toestand gebracht of gelaten” zouden hebben.