Radicale boeren trekken in verkiezingsweek op naar Brussel

Boze boeren uit Nederland en een tiental andere EU-landen trekken aan de vooravond van de Europese verkiezingen naar Brussel. Ze willen daar afdwingen dat het uit moet zijn met knellende Europese klimaat- en milieuregels. Toch beloven organisatoren dat het ditmaal vreedzaam blijft.

Brussel zet zich schrap, want meerdere boerenacties liepen er afgelopen tijd uit de hand. Ditmaal verzamelen de boeren echter niet rond de bestuursgebouwen van de EU, maar rond het Atomium aan de rand van de stad. In het park rond deze Brusselse trekpleister verwacht organisator Bart Dickens duizenden demonstranten met honderden tractors. Hij hoopt dat boeren niet wegblijven nu het eindelijk een dag droog genoeg is voor achterstallig boerenwerk.

Dickens’ Belgische Farmers Defence Force (FDF), de Nederlandse zusterclub en andere radicalere boerenactiegroepen nemen dinsdag het voortouw. Gematigder boerenorganisaties als LTO, Agractie en de Belgische Boerenbond doen ditmaal niet mee. Toch hebben de organisatoren zich vast voorgenomen “de confrontatie met de politie niet op te zoeken”, zegt Dickens.

Wel rijden er in de loop van de dag mogelijk 27 tractoren, zoveel als er EU-lidstaten zijn, in optocht naar het Europees Parlement. De politie heeft voor alle zekerheid afzettingen klaarstaan.

De stoeten tractors op weg naar Brussel houden waarschijnlijk wel het verkeer hier en daar op. Maar een flink deel gaat maandagavond en -nacht al de weg op, zegt Dickens. Die actievoerders zouden er al lang voor de dinsdagochtendspits zijn. Routes die bekend zijn gemaakt, lopen over binnenwegen.

Vanuit Nederland vertrekken aanhangers van FDF zowel met tractors als met bussen naar Brussel. Ze zijn ook hier niet van plan om via de snelweg te rijden, zegt de organisatie. De boeren die meedoen, verzamelen vooraf op diverse plaatsen. Zo rijdt een stoet vanuit het Brabantse Schaijk en zijn er andere verzamelpunten in Someren, Wagenberg en Heerlen. FDF laat ook bussen rijden. Opstappen kan onder meer in Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Arnhem.