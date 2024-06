Ruime meerderheid Tweede Kamer stemt in met nieuwe Energiewet

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe Energiewet, die de regels op het gebied van elektriciteit en gas weer bij de tijd brengt. De wet voorziet onder meer in betere bescherming van consumenten en meer mogelijkheden voor flexibel gebruik van het op veel plaatsen overvolle elektriciteitsnet.

Demissionair energieminister Rob Jetten is blij dat de wet is aangenomen. “Onze energievoorziening is niet meer te vergelijken met die van twintig jaar geleden, maar veel regelgeving stamt nog wel uit die tijd”, zegt hij. De nieuwe wet zorgt volgens de bewindsman voor de broodnodige modernisering, waardoor regels de overgang naar duurzame energie ondersteunen in plaats van tegenwerken.

De nieuwe wet geeft daarnaast de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meer mogelijkheden om op te treden tegen oneerlijke praktijken van energieleveranciers. Er komt minder ruimte voor ‘kleine lettertjes’ in contracten en de bescherming van consumenten bij faillissement van een energiebedrijf wordt beter geregeld.