SGP noemt stemmen op donderdag respect voor Europese diversiteit

Dat Nederland als enige EU-land al op donderdag voor de Europese verkiezingen stemt, is volgens SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen een eerbetoon aan de “diversiteit van Europa”. Ierland en Tsjechië stemmen vrijdag. De andere EU-landen in het weekeinde.

“Het is mooi dat de Europese Unie ruimte biedt dat elk land het op de eigen manier kan doen. Nederlanders zijn gewend op een werkdag te stemmen. Het is ook een mooie Nederlandse traditie de zondagsrust te respecteren. “

De EU-landen hebben ooit afgesproken dat de vijfjaarlijkse verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden worden “in een periode die begint op donderdag en eindigt op zondag”, zoals de Kiesraad op zijn website schrijft. Deze Europese afspraak is van voor de brexit. In het Verenigd Koninkrijk wordt traditioneel op donderdag gestemd. In Nederland is dat woensdag. Nederland heeft er destijds mee ingestemd de Nederlandse stemming voor de Europese verkiezingen te verplaatsen naar de verkiezingsdag van de Britten.

“Er zijn krachten in Europa die alles op één dag willen en dingen centraal willen regelen. Daar zijn wij tegen”. Ruissen wijst ook het idee van de hand dat de Europese verkiezingen in alle landen op bijvoorbeeld zaterdag én zondag zijn. Dan zouden alle Europese kiezers afhankelijk van hun geloofsovertuiging of bezigheden hun eigen dag kunnen kiezen. En donderdag-stemmers in Nederland hoeven dan niet tot zondagavond te wachten op de definitieve stembusuitslag. Want die wordt om beïnvloeding te voorkomen pas bekend als het laatste EU-land, Italië, op zondagavond om elf uur de stembus sluit.

“Ik zie geen bezwaar tegen het huidige systeem”, zegt Ruissen. “We moeten nu gewoon een paar dagen wachten met de uitslag. Dat mensen eventueel gaan stemmen op zondag, zelfs al is dat een keus, willen we ook niet. Die verplaatsingen geven toch onrust op zondag. De zondagsrust is heilig voor ons.”

Nederland stemt donderdag voor de 31 Nederlandse zetels van de 720 zetels van het Europees Parlement. Het Europarlement beslist mee over Europese wetgeving die geldig is in alle EU-landen. Hoeveel zetels elk land in het Europees Parlement heeft, is afhankelijk van de bevolkingsgrootte van de 27 EU-landen.