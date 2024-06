StemWijzer ruim miljoen keer ingevuld, veel meer dan in 2019

De StemWijzer voor de Europese verkiezingen is meer dan een miljoen keer volledig ingevuld. Bij de vorige verkiezingen, in 2019, stond de teller rond deze tijd op bijna 700.000 gebruikers. De verkiezingen zijn donderdag.

De StemWijzer werd vijf jaar geleden in totaal 1,7 miljoen keer ingevuld. Volgens de ontwikkelaar, het instituut ProDemos, deden de meeste mensen dat in de laatste dagen voor de verkiezingen.

De StemWijzer werd bijna een maand geleden gelanceerd, op 8 mei. Mensen kunnen er antwoord geven op dertig stellingen. Die gaan onder meer over de verdeling van asielzoekers, belastingen voor grote bedrijven, de situatie in het Midden-Oosten, kernenergie en uitbreiding van de Europese Unie. Na het beantwoorden van de stellingen krijgen mensen te zien met welke partijen hun antwoorden overeenkomen.

Hoewel de gebruikersaantallen “heel goed” zijn in vergelijking met de vorige verkiezingen, is het gebruik nog altijd “veel minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen: toen zaten we een week voor de verkiezingen op meer dan 5 miljoen gebruikers”, zo laat een woordvoerster weten.