Twee verdachten opgepakt om dood vrouw (18) in Lelystad

De politie heeft maandag twee mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van een 18-jarige vrouw, die vorige week in het water werd gevonden bij de Knardijk in Lelystad. De verdachten zijn 22 en 24 jaar en werden aangehouden in het Friese Joure, meldt de politie dinsdag.

De een komt uit Joure, de ander uit Leeuwarden. Ze zitten allebei in volledige beperkingen, zegt de politie. Daarom kunnen de politie en het Openbaar Ministerie verder niets over de verdachten zeggen. De twee mannen kunnen momenteel alleen met hun advocaat spreken.

De jonge vrouw werd vorige week dinsdag dood in het water aangetroffen. De dag erna meldde de politie dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen. De vrouw is op 22 mei, een week voor de vondst van haar lichaam, voor het laatst in Joure gezien. De politie onderzoekt wat er in de tussentijd met de vrouw is gebeurd.