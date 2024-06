Uitspraak in zaak over fietsongeluk ex-minister Sander Dekker

De rechtbank in Den Haag doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen de 44-jarige vrouw die in juni 2022 betrokken was bij de val van de fietsende ex-minister Sander Dekker in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 240 uur en een geheel voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen haar geëist.

Dekker en zijn partner fietsten op 7 juni 2022 in de duinen, waarbij de wielrenners heuvelafwaarts met een snelheid van 37 kilometer per uur de voetgangers Aathina K. en haar man tegemoet kwamen.

Volgens de officier van justitie pakte ze Dekker tijdens het passeren bij de arm, waardoor de oud-minister van Rechtsbescherming over de kop sloeg. De vrouw uit Monster is volgens de officier schuldig aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Dekker brak bij de val zijn bekken, schouderblad en sleutelbeen en liep een zware hersenschudding op. Hij had vijftien breuken. Hij kan zich niets van het ongeluk herinneren.

K. ontkende twee weken geleden op zitting dat ze Dekker heeft vastgepakt. Ze verklaarde dat ze alleen een afwerend gebaar maakte, omdat ze vond dat beide wielrenners te hard fietsten op een pad met weinig ruimte. Ze wilde zichzelf beschermen, zei ze. Bij dat gebaar zou ze Dekker hebben geraakt. Volgens haar advocaat valt het beetpakken en daarmee opzet niet te bewijzen. Hij pleitte voor vrijspraak.