Vrijspraak voor veroorzaken fietsongeluk ex-minister Dekker

De rechtbank in Den Haag heeft de 44-jarige vrouw vrijgesproken in de zaak over de valpartij van de fietsende ex-minister Sander Dekker in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 240 uur en een geheel voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen haar geëist.

Dekker en zijn partner fietsten op 7 juni 2022 in de duinen, waarbij de wielrenners heuvelafwaarts met een snelheid van 37 kilometer per uur de voetgangers Aathina K. en haar man tegemoet kwamen.

Dekker brak bij de val zijn bekken, schouderblad en sleutelbeen en liep een zware hersenschudding op. Hij had vijftien breuken. Hij kan zich niets van het ongeluk herinneren.