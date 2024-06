Woning pleegouders Vlaardingen afgesloten met metalen platen

De Vlaardingse woning van de in opspraak geraakte pleegouders is afgesloten met metalen platen. Op beelden is te zien dat de platen zijn bevestigd voor alle ramen en deuren van het pand aan de Madoerastraat in de Zuid-Hollandse stad. De politie laat weten dat de platen dinsdagochtend zijn vastgemaakt om te voorkomen dat de woning, die geldt als plaats delict, verder wordt beschadigd.

Afgelopen weekend werden enkele ruiten van de woning ingegooid. De politie waarschuwde maandag dat vernieling van de woning het onderzoek in de weg staat, omdat eventuele sporen op die manier kunnen worden vernietigd. “We willen niet dat het onderzoek verder wordt verstoord door eventuele nieuwe incidenten of schade”, zegt een woordvoerder van de politie dinsdag. “Daarom hebben we deze aanvullende maatregelen genomen, om de veiligheid van de plaats delict beter te kunnen garanderen.” Het onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor de ingegooide ruiten loopt nog.

De twee pleegouders werden vorige week maandag aangehouden omdat ze hun 10-jarige pleegdochter zouden hebben mishandeld. De 37-jarige man en vrouw worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling, vrijheidsberoving en het “iemand in hulpeloze toestand brengen of laten”.

Het 10-jarige meisje ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zij is inmiddels buiten levensgevaar, maar haar toestand is nog altijd zorgelijk.