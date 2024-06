Ambitie COA: baan voor helft asielzoekers die mogen werken

De helft van de asielzoekers die mogen werken, moet in 2026 ook daadwerkelijk een betaalde baan hebben. Dat is een nieuwe ambitie waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag mee naar buiten is gekomen. Volgens het COA is het streven haalbaar, mits onder meer de achterstand voor de inschrijving in de Basisregistratie Personen wordt weggewerkt, zodat asielzoekers sneller een burgerservicenummer kunnen krijgen.

Op de eigen website meldt het COA dat slechts 4 procent van de asielzoekers werkt. Het gaat hierbij om cijfers uit een rapport van april 2023. Een woordvoerder van het COA geeft aan dat er nu meer mag. Zo is de zogeheten 24 wekeneis, die inhield dat asielzoekers maar 24 van de 52 weken per jaar in Nederland mogen werken, geschrapt. “We zien dat mensen heel graag willen”, zegt de woordvoerder, die ook aangeeft dat het COA werkgevers, gemeenten en de landelijke overheid oproept om dit samen met de opvangorganisatie mogelijk te maken.

Om meer asielzoekers aan het werk te krijgen moet ook de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning door werkgevers worden vereenvoudigd en moet de achterstand voor de inschrijving in de Basisregistratie Personen worden weggewerkt. Op dit moment wachten volgens het COA ongeveer 18.000 asielzoekers op een burgerservicenummer. Verder zou uitbreiding van de zogenoemde Meedoenbalies moeten helpen. Daar worden asielzoekers gekoppeld aan (vrijwilligers)werk.

Het COA pleit overigens al langer voor ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers omdat ze dan beter en sneller zouden integreren. Ook wijst het COA op de maatschappelijke meerwaarde. “We hebben nu en in de toekomst te maken met flinke tekorten op de arbeidsmarkt. Daarvoor worden nu veel arbeidsmigranten naar Nederland gehaald, terwijl wij het arbeidspotentieel van de nieuwkomers die er al zijn, zoals onze bewoners, ook goed kunnen benutten”, aldus bestuurslid Joeri Kapteijns.

“De ambitie is ambitieus, maar het is wel de richting waar we naartoe gaan, voor degenen wie dat past”, zegt de COA-woordvoerder. Daarbij eindigt het streven niet per 1 januari 2026, zegt hij verder. “Hier blijven we voor gaan.”

De ambitie wordt genoemd in de Stand van de Uitvoering, die het COA aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Daarin worden ook verschillende andere knelpunten benoemd, zoals het aanhoudend tekort aan reguliere opvangplekken en het groeiende aantal alleenreizende jongeren en kinderen.