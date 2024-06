Amsterdammer (27) aangehouden voor steekpartij bij ziekenhuis

De politie heeft een 27-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het neersteken van een 24-jarige Amsterdammer. Het steekincident was in september bij het Amsterdamse ziekenhuis OLVG West, enkele uren na een vechtpartij op een festival waarbij zowel de verdachte als het slachtoffer betrokken was. In januari werden herkenbare videobeelden van de verdachte openbaar gemaakt.

De politie spreekt woensdag van “een groot succes in een heftige, gewelddadige zaak”. Een woordvoerster laat weten dat de verdachte al op 30 april is aangehouden. Waarom de arrestatie pas woensdag bekend is gemaakt, weet zij niet.

Het slachtoffer en de verdachte waren op de dag van de steekpartij dus ook allebei betrokken bij een knokpartij op het festival Parels van de Stad op het terrein van de Riekerhaven. Omdat het 24-jarige slachtoffer daarbij gewond was geraakt aan zijn hand, ging hij naar het OLVG aan de Jan Tooropstraat. Toen hij daar even naar buiten ging om te roken, zag hij de 27-jarige verdachte.

Volgens de politie rende deze man op het slachtoffer af en beukte hij op hem in. Met een mes stak hij meerdere keren in op de 24-jarige Amsterdammer, die in zijn hartstreek werd geraakt en ernstig gewond raakte. De 27-jarige verdachte uit Amsterdam-West wordt verdacht van poging tot doodslag.