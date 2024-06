Baby-afdeling Flevoziekenhuis Almere weer open na MRSA-uitbraak

De afdeling neonatologie van het Flevoziekenhuis in Almere neemt weer baby’s op. Op de afdeling voor te vroeg geboren kinderen gold sinds half mei een opnamestop, omdat daar een uitbraak was van de MRSA-bacterie. Infecties met deze bacterie zijn moeilijk te behandelen, omdat die resistent is tegen de gebruikelijke antibiotica. Daarom zijn bij een uitbraak strenge maatregelen nodig.

Drie baby’s en drie medewerkers op de afdeling bleken vorig maand besmet met wat ook wel de ziekenhuisbacterie wordt genoemd. Daarop mochten op de afdeling geen nieuwe kinderen worden opgenomen. Inmiddels is alles “volgens strikte voorschriften schoongemaakt”, laat het ziekenhuis weten. Patiëntjes die de bacterie bij zich droegen, werden in isolatie verpleegd. De bacterie heeft zich volgens onderzoek van het ziekenhuis niet verder verspreid.

Tijdens de opnamestop was de afdeling verloskunde wel gewoon open. Toch merkte het ziekenhuis bij sommige zwangere vrouwen “onrust”. Een aantal vrouwen koos ervoor om ergens anders te bevallen.

“Hopelijk voelen vrouwen zich nu weer gerust over bevallen in het Flevoziekenhuis. Het waarborgen van veiligheid en kwaliteit van zorg staat altijd voorop”, zegt manager Fenneke van der Zijl in een verklaring.