Desinformatie neemt toe in aanloop Europese verkiezingen

Hoe dichter de Europese verkiezingen naderen, hoe meer desinformatie wordt verspreid onder de kiezers van de 27 EU-landen, stelt een speciale werkgroep van de European Digital Media Observatory (EDMO) vast. De werkgroep ziet een aantal thema’s waarover in alle 27 EU-lidstaten desinformatie wordt verspreid. Het gaat daarbij onder meer om steun van de Europese Unie aan Oekraïne, klimaatverandering en immigratie.

Dat schrijft de werkgroep in een woensdag gepubliceerd rapport over desinformatie rond de verkiezingen. Daarom zijn de komende verkiezingsdagen speciale Europese datateams aan het werk die ongeregeldheden melden aan de verkiezingsorganisaties van de lidstaten, zoals de Kiesraad in Nederland. Of die snel melding doen van gemanipuleerd nieuws aan platforms die mee willen werken om die informatie te verwijderen. De zogeheten Rapid Alert Force is in touw, maar de EU geeft verder geen details hoe desinformatie precies wordt opgespoord en aangepakt.

Wel delen EU-diensten de kennis over hoe desinformatie wordt verspreid, zoals via socialmediakanalen. Via het ‘klonen’ van betrouwbare nieuwswebsites worden kiezers misleid. Op zo’n nepwebsite, die er bijna net als de echte site uitziet, wordt onjuiste informatie doorgegeven. Ook via deepfakes van politici wordt nepnieuws verspreid. Volgens EU-bronnen worden de technieken om desinformatie te verspreiden bovendien steeds geraffineerder.

Rusland is volgens deze EU-bronnen het meest actief in het verspreiden van desinformatie in Europa, en met name aanhangers van de Russische president Vladimir Poetin. Voordat de Europese verkiezingen gingen leven, waren vooral de Baltische staten doelwit van desinformatie. Daarnaast zijn het vooral de grote lidstaten als Frankrijk en Duitsland die slachtoffer zijn van aanvallen. Maar geen enkel EU-land ontkomt aan de manipulatie van informatie, waarschuwt de EU.

Nederland stemt donderdag als eerste van de 27 lidstaten. Van de 720 zetels voor het nieuwe Europese Parlement zijn er 31 voor Nederlandse afgevaardigden.