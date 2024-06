Glazen Huis van NPO 3FM staat dit jaar in Zwolle

Het Glazen Huis van NPO 3FM komt eind dit jaar in Zwolle. De radiozender maakt woensdagochtend ook bekend dat tijdens de jaarlijkse Serious Request-actie geld wordt opgehaald voor Metakids, een organisatie die zich inzet voor kinderen met een metabole ziekte, ook wel stofwisselingsziekte genoemd.

“Het zit in ons DNA om thema’s die onderbelicht zijn samen met onze luisteraars aandacht te geven. Metakids is daar een goed voorbeeld van: metabole ziekten zijn de meest dodelijke onder kinderen en toch zijn er maar weinig mensen die dat weten”, zegt zendermanager Menno de Boer.

Serious Request is van 18 tot en met 24 december. Die hele week wordt radio gemaakt vanuit het Glazen Huis en kunnen luisteraars tegen betaling een plaat aanvragen. Welke dj’s dit jaar in de tijdelijke radiostudio zitten, wordt later bekendgemaakt. Het Glazen Huis komt te staan op het Rodetorenplein.

Vorig jaar werd vanuit Nijmegen geld opgehaald voor Stichting ALS Nederland. De eindstand was bijna 7,8 miljoen euro.